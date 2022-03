La guerra in Ucraina e l'energia, una sfida globale per la libertà

Ha scritto con intelligenza Bret Stephens sul New York Times di qualche giorno fa che la posta in gioco in questa guerra, che giorno dopo giorno appare più simile a un conflitto mondiale che a un conflitto locale, è infinitamente più grande rispetto al destino dell’Ucraina. Lo è perché l’azione di Putin non ha a che fare solo con l’escalation militare in un paese europeo ma ha a che fare prima di tutto con l’escalation di un sistema di valori, perdonate la parola, che il presidente russo oggi impersonifica in modo perfetto: disprezzo per la vita umana, disprezzo per l’individuo, disprezzo per le norme internazionali, ricerca sfrenata del potere. Questi elementi, dice Stephens, non hanno limiti culturali e geografici e se Putin riuscirà a imporli in Ucraina non si vede come non si possa realizzare nel concreto una vecchia tesi di Tucidide: “I forti fanno quello che possono e i deboli soffrono quello che devono”. E l’effetto a catena prodotto dall’eventuale emulazione dell’aggressione russa – aggressione che i servizi di intelligence europei temono che possa spingersi anche al di là dell’Ucraina, arrivando alle porte della Moldavia e contribuendo ad alimentare una tensione strutturale all’interno della Bosnia – potrebbe generare delle conseguenze precise.

