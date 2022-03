La dipendenza dalla Russia e la fine dei tabù sulla transizione verde

Ubi maior, minor cessat. Con questo adagio, gli antichi romani riconoscevano che di fronte a una preoccupazione pressante, tutti gli altri problemi passano in secondo piano. In questi giorni, le orribili scene di guerra provenienti dall’Ucraina hanno catturato l’attenzione dell’Occidente e portato a un’ondata di sanzioni economiche senza precedenti contro la Russia. L’urgenza di tagliare i legami con l’oppressore, colosso di gas e petrolio, ha spinto persino a giustificare la riapertura di vecchie centrali a carbone, in contraddizione quantomeno con lo spirito di un accordo raggiunto alla Cop26 di Glasgow solo pochi mesi fa. I mercati hanno preso atto, e il prezzo delle emissioni di carbonio in Europa è crollato di circa il 40 per cento in poco più di una settimana, da un massimo storico di circa 100 euro a tonnellata. Sembrerebbe quindi, a prima vista, che la crisi energetica porterà inevitabilmente a un ritardo nel raggiungimento della neutralità climatica, rinviando ancora una volta il contrasto al riscaldamento globale. Il profondo sconforto degli ambientalisti è comprensibile, eppure se guardiamo oltre il breve periodo ci sono motivi di ottimismo.

