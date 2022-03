La giusta misura contro il caro energia

Ieri il governo ha varato l’ennesimo pacchetto per il contrasto del caro energia, reso ancora più insostenibile dall’impatto della guerra in Ucraina. La misura più attesa – la riduzione temporanea delle accise – è confermata, anche se ha lasciato molti con l’amaro in bocca. La durata è limitata a un solo mese, mentre la sua entità è ben inferiore ai 15 centesimi previsti (si parla di circa otto). Non è detto che sia una cattiva notizia. Il taglio della fiscalità sui carburanti avrebbe costi enormi, in un momento di rallentamento dell’economia e dunque anche di peggioramento dei saldi di bilancio. Proprio per questo, il governo ha fatto bene a perseguire una strada più realista: da un lato potenziare gli strumenti di sostegno alle famiglie a basso reddito, dall’altro canalizzare le risorse a favore delle imprese. Salvaguardare queste ultime è necessario per evitare che uno choc esogeno si trasformi in un collasso industriale.

