Ecco cosa c'è nel decreto energia. La bozza del testo

Riduzione dell’aliquota dell’accise, bonus carburante per dipendenti e contributi per le imprese. Benefici all'autotrasporto. Entra anche il bonus sociale voluto da Pd e M5s. Golden power e 5G

Ecco i contenuti del decreto energia che il Cdm sta per licenziare, in pratica, la bozza del testo.

La misura più importante è la riduzione dell’aliquota dell’accise, otre al bonus carburante per dipendenti. Gli altri articoli sono contributi, in gergo “crediti d’imposta” per le imprese. Entra anche il bonus sociale che era stata una battaglia di Pd e M5s. Vengono conferiti più poteri a “Mister prezzi” e dotato di una struttura. Per le famiglie è prevista invece la “rateizzazione” delle bollette.

All’autotrasporto vengono concessi benefici come la clausola di adeguamento del costo del carburante qualora il prezzo vari del 2 per cento rispetto a quello concordato. Vengono stanziate risorse per ulteriori 77 milioni di euro e si prevde una riduzione dei pedaggi.

L’altra parte più importante del decreto riguarda invece il golden power e “poteri speciali" in materia di 5G. Vengono inoltre abbandonati i software di protezioni dati forniti dalla Russia.