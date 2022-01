Primi pensierini della Fed sul rialzo dei tassi, ed è già allarme 

I mercati azionari, prima in Asia e in Europa, e poi in casa – negli Stati Uniti – hanno reagito come dovevano, con sensibili ribassi, alla lettura delle minute, i resoconti degli interventi, nel consiglio che guida la Federal Reserve. L’orientamento emerso, con appuntamento già prevedibile in marzo, è verso un’accelerazione sia del cammino verso il rialzo dei tassi di interesse sia della riduzione del bilancio della banca centrale tramite minori acquisti di titoli di stato, quindi minore finanziamento del deficit nazionale. Un doppio colpo cui le Borse hanno risposto mischiando l’opportunismo di qualche prima correzione al ribasso, dopo mesi di corsa verso record di capitalizzazione, e la concretissima paura per la nuova stagione di politica monetaria.

