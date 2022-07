Rompere gli ultimi tabù sull'energia. Idee anti crisi

La crisi delle materie prime ha messo la politica energetica al centro dell’attività di governo e del dibattito pubblico. All’obiettivo di lungo termine di raggiungere la neutralità carbonica si sono così affiancati due ulteriori target più immediati: sostituire il gas russo e mitigare i rincari attraverso un poderoso ricorso alla leva fiscale. Sfortunatamente, se all’inizio c’era coerenza tra questi obiettivi, col passare del tempo essi hanno cominciato ad allontanarsi e ora divergono sempre più.

In sintesi la faccenda è questa: fin dal maggio 2021, quando l’inflazione energetica ha cominciato a mordere, Mario Draghi e i suoi ministri hanno pensato di trovarsi di fronte a un fenomeno passeggero – una fiammata dei prezzi. Hanno quindi reagito gettando acqua sul fuoco: gli sgravi sulla bolletta della luce, l’Iva ridotta sul gas e, da ultimo, i tagli delle accise sui carburanti per autotrazione. Solo che l’incendio, anziché spegnersi, è divampato sempre di più e il fabbisogno di risorse si è fatto insostenibile. Il governo ha risposto in modo disordinato, cercando di catturare i presunti extraprofitti delle imprese energetiche. Contemporaneamente, già prima della guerra, l’Italia si è lanciata in una crociata europea sull’introduzione di un tetto ai prezzi del gas, e in una parallela campagna nazionale sulla revisione dei meccanismi di formazione dei prezzi sulle borse elettriche.

