Il falò di Boris Johnson

In 372 secondi, Boris Johnson ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito conservatore britannico, ha detto che resterà come premier fino a che non sarà scelto il suo successore e ha sintetizzato la sua visione della politica, del potere, della leadership, rivolgendosi direttamente agli inglesi, che hanno dato ai conservatori “la più grande maggioranza dal 1987”, e non al suo partito, che lo ha affossato seguendo “l’istinto del gregge”.

