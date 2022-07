Come ha reagito l'Ucraina alle dimissioni di Boris Johnson

In seguito allo scandalo Pincher e alla raffica di addii di ministri e alti funzionari del suo governo, Boris Johnson ha annunciato le proprie dimissioni da leader del Partito conservatore, rimanendo in carica come primo ministro fino alla scelta di un successore alla guida dei Tory. Nel suo discorso fuori dal 10 di Downing Street, Johnson non ha mancato di rivolgersi al popolo ucraino. “Johnsonyuk”, come è stato soprannominato benevolmente dagli ucraini negli ultimi mesi, ha assicurato che il Regno Unito «continuerà a sostenere l’Ucraina» e manterrà la propria politica estera anche dopo la sua uscita di scena. Il primo ministro ha rivendicato il ruolo di capofila svolto dal suo governo negli aiuti, in primis militari, a Kyiv. Circa 2,3 miliardi di sterline, dall’inizio dell’invasione russa.

