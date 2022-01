Il piano per schiantare Boris Johnson

Il primo ministro inglese, Boris Johnson, “ha mentito davanti al Parlamento riguardo alle feste” a Downing Street, ha scritto Dominic Cummings sul suo blog lunedì e in un attimo s’è riacceso il partygate, lo scandalo che tormenta il governo britannico e che rischia di travolgerlo. Se il premier ha mentito ai Comuni, la faccenda diventa grave: si passa dall’opportunità politica (invero bassissima) di tenere delle feste a palazzo in periodo di lockdown a materiale utile per pretendere e ottenere le dimissioni del capo di governo. Ed è questo l’obiettivo di Cummings, ex consigliere armato di una quantità di screenshot, messaggini, email, documenti riservati, confidenze e segreti che distruggerebbero chiunque di noi, figurarsi un premier sempre al limite del lecito politico come Johnson. Cummings non è soltanto un ex vendicativo, già di per sé una categoria pericolosissima, ma è anche un ex metodico, cultore dell’Arte della guerra di Sun Tzu, il filosofo cinese che ispira Vladimir Putin, Donald Trump e i suoi consiglieri più sulfurei, e che diceva che “l’arte suprema della guerra è quella di sottomettere il nemico senza combattere” nemmeno una battaglia. Cummings non improvvisa, pianifica e non sta a badare se la vendetta sia tiepida o fredda: la vendetta va consumata e basta, cogliere il momento esatto fa parte del genio del vendicatore. Il metodo Cummings è fatto di frammenti lasciati cadere qui è là nei propri scritti, nelle informazioni trapelate sui media, nelle testimonianze pubbliche: messi tutti assieme minano la credibilità morale di Boris Johnson. L’ex non vuole semplicemente interrompere la carriera da premier del suo capo, vuole distruggerlo come persona, renderlo un politico fallito e un essere umano abietto. Cummings è convinto che buona parte di questo lavoro di distruzione sia fatto direttamente da Johnson, come dimostra il fatto che il premier sia finito in maniera tanto leggera e quasi stupida dentro a uno scandalo che poteva essere fermato o almeno contenuto fin dall’inizio. Ma quando l’inerzia declinante di Johnson rallenta, Cummings interviene. Spietato e con le prove, quindi imbattibile. Lo ha fatto lunedì dicendo tutto quello che sa della festa a Downing Street del 20 maggio del 2020, quella in cui furono invitate un centinaio di persone che dovevano portarsi da casa l’alcol da bere.

