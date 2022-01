Chissà se BoJo sopravvive alla festa che gli preparano Cummings e Sunak

Ogni giorno si scopre una nuova festa a Downing Street durante il lockdown, anzi due, come è accaduto ieri: un consigliere del premier Boris Johnson fa il dj, altri vanno a comprare gli alcolici, poi a un certo punto ci si rincontra tutti. Era il 16 aprile e il paese era, oltre che in lockdown, in lutto nazionale: il giorno dopo ci sarebbero stati i funerali del principe Filippo. Le immagini della regina Elisabetta in chiesa da sola erano già strazianti allora e lo sono ancora più adesso, se si pensa all’assembramento alcolico a casa del premier e se si pensa anche alla settimana terribile che ha passato la regina per via di suo figlio Andrea. Johnson si è scusato di nuovo, l’inchiesta sul partygate ha nuovo materiale da valutare, la ribellione interna al Partito conservatore riprende slancio.

