Il funerale di Filippo

È stato record di reclami alla televisione, nientemeno. Le proteste ricevute dalla Bbc per i servizi sulla morte di Filippo non si contano, anzi si contano, sono state centomila. Non meravigliano i cafoni per numero, meravigliano i suindicati cafoni per quanto impegno ci mettano a farsi sempre riconoscere. Pensate a uno che, invece di cambiare canale se la camera ardente non gli piace, prende impettito a compilare un esposto formale di sgradimento online per dire: e basta con ’sto vecchio. Siamo un pubblico penoso, ma si sapeva.

