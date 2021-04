Filippo, l'ultimo principe

Stupenda telenovela, e documento politico raffinato, la serie Netflix sulla corona inglese ha scrutato psicologie, umanizzato ritratti istituzionali, sceneggiato politica e simboli nazionali britannici, adombrato segreti e passioni anche tragiche nella forma sublime del royal gossip, ma non ha rinunciato a raccontare una certa impenetrabile durezza della funzione sovrana in quanto ditta e famiglia. Il compianto Filippo in tutto questo era una nota di spavalda allegria, di tollerante tormento coniugale, di allergia blanda e sorvegliata alle costrizioni del ruolo, per il resto magnificamente interpretato in settantaquattro anni di matrimonio e servizio pubblico e privato.

