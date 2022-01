Il partygate e la difficoltà di BoJo ad addomesticare il populismo nel tempo

“Portatevi l’alcol da casa” è l’ultima frase appiccicata sul cosiddetto partygate, lo scandalo delle feste a Downing Street durante il lockdown che da settimane sta tormentando il premier, Boris Johnson. Il quale avrebbe potuto chiudere la faccenda fin da subito, ammettendo il fatto che queste feste ci fossero state e scusandosi anche, ché il resto del paese poteva vedersi al massimo due persone per volta, stando pure a distanza di sicurezza. Poteva chiuderla subito, una leggerezza in più o in meno, a questo governo così abituato a camminare lungo i bordi, sarebbe forse stata perdonata, e invece no: ha negato. Così da settimane escono immagini, dichiarazioni degli ex che non vedono l’ora di vendicarsi, pettegolezzi di ogni tipo soprattutto sulla first lady, Carrie, e infine un’email con l’invito alla festa, godiamoci questo tempo invero così clemente e portatevi da bere da casa. Il conteggio delle bugie è cominciato: secondo il Guardian sarebbero sette le volte in cui Johnson ha cercato di sviare le domande sulle feste a palazzo o in cui ha detto di non saperne nulla o di non aver partecipato o di essere stato da un’altra parte. E mentre è sotto accusa persino Scotland Yard che non ha voluto fare chiarezza su queste feste sciagurate, mentre sui social rimbalzano le immagini del party assieme alle conferenze stampa del governo sul lockdown, molti iniziano a chiedere: quanto costa una bugia tanto evitabile? E se il premier mente su queste cose, che ne è della credibilità delle misure sanitarie prese dal governo?

