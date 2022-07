Un altro attacco russo contro i civili in Ucraina. “Se non è terrorismo questo allora cos'è?”

“Ogni giorno la Russia uccide civili, uccide bambini, colpisce con i missili edifici civili in cui non c’è alcun obiettivo militare. Che cos’è questo se non un atto deliberato di terrorismo?”, ha detto giovedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, chiedendo l’istituzione di un tribunale speciale per i crimini russi. L’esercito di Vladimir Putin lo stesso giorno ha lanciato tre missili sul centro di Vinnytsia, una città di 350 mila abitanti (prima della guerra) nel centro-ovest dell’Ucraina, lontana dall’est, lontana dal sud, lontana da Kyiv, lontana da qualsivoglia fronte, compresi quelli che solo i russi considerano tali. Tre missili sono piombati in città, hanno colpito un centro commerciale e gli edifici attorno, hanno fatto più di venti vittime, tra cui una bambina almeno, ma la conta è in corso e, straziante, non cambia quel che è chiaro dalla vittima civile numero uno, il 24 febbraio: l’esercito di Putin colpisce deliberatamente i civili, li ammazza, li mutila, li violenta, li affama, li reprime, li deporta. Se non è terrorismo questo allora che cosa lo è?, chiede Zelensky, ed è, dal primo giorno, una domanda retorica. Antony Blinken, segretario di stato americano, mercoledì sera ha chiesto a Mosca di liberare i cittadini ucraini deportati. “Il trasferimento illegale e la deportazione di persone costituiscono una violazione grave della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili”. E poi Blinken ha aggiunto: “E’ un crimine di guerra”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE