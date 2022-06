Perché definire la Russia uno stato sponsor del terrorismo fa discutere (oltre l'evidenza)

Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di mettere la Russia nella lista degli stati sponsor del terrorismo. Non è la prima volta che il presidente ucraino fa questo appello, del resto non è la prima volta che le forze di Vladimir Putin colpiscono obiettivi civili in Ucraina in modo indiscriminato. Ma i missili sul centro commerciale di Kremenchuk, a quattrocento chilometri dal fronte del Donbas, tra le cui macerie continuano a essere raccolti cadaveri è stato definito dai leader del G7 un crimine di guerra (un altro) e allora bisognerebbe definire lo stato che perpetra tali crimini con l’aggettivo pertinente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE