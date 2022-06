L'attacco contro il centro commerciale a Kremenchuk è un altro crimine di guerra

Putin lancia oltre 60 missili su obiettivi civili, ben fuori dal Donbas. In Ucraina la Russia non ha regole né confini, punta a intimidire e creare panico a Kyiv e in tutto l’occidente

Mosca ha colpito con un attacco missilistico un centro commerciale a Kremenchuk, nella regione di Poltava. La città, sulle sponde del fiume Dnipro, fa parte dell’Ucraina centrale e non ha alcun valore militare. Il centro commerciale era pieno di cittadini, non ospitava strutture militari o depositi di armi, l’unico obiettivo era prendere di mira i circa mille civili al suo interno. L’edificio era molto frequentato, si trova nelle vicinanze della stazione ferroviaria, ed è improbabile considerare l’attacco un errore: due missili hanno colpito l’edificio e anche se l’obiettivo, come ritengono alcuni analisti, fosse la stazione, la natura dell’attacco rimane deliberata e brutale. Un crimine. Il personale sanitario e i vigili del fuoco di Kremenchuk hanno chiesto aiuto alle località vicine per i soccorsi. La città, che in tempo di pace contava poco più di duecentomila abitanti, è sede di una delle più grandi raffinerie di petrolio dell’Ucraina ed è stata colpita altre volte durante la guerra, si è ritrovata a far fronte a quello che potrebbe essere il bombardamento con più morti e feriti dall’inizio della guerra. Durante il fine settimana la Russia ha lanciato oltre sessanta attacchi missilistici contro località lontane dalla prima linea del Donbas, colpendo edifici residenziali a Kyiv e nella città portuale di Odessa.