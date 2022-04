Perché i russi hanno colpito la stazione di Kramatorsk

La stazione di Kramatorsk, città ucraina nell’oblast di Donetsk, è stata colpita da un missile russo con lo scopo di uccidere i civili che in questi giorni stanno cercando di lasciare il Donbas. In attesa di un treno che li portasse via, c’erano almeno quattromila sfollati, ne sono morti più di 50. Kyiv ha accusato Mosca e Mosca ha accusato Kyiv. Non ha alcun senso che l’esercito ucraino uccida i suoi cittadini, ma a ogni attacco i funzionari di Mosca sono pronti a dire: noi non c’entriamo. Lo hanno ripetuto anche dopo la scoperta del massacro di Bucha, sul quale ogni giorno escono prove che testimoniano le responsabilità di Mosca. Nei giorni scorsi le autorità ucraine del Donbas avevano invitato i cittadini a lasciare la regione, dove si concentreranno gli attacchi russi nelle prossime settimane. Temono che presto la zona diventerà molto pericolosa, che non ci saranno più ospedali per curare i feriti e inoltre un’area sgombra di cittadini aiuta le manovre dei soldati di Kyiv, quindi la stazione ieri mattina ospitava chi è in fuga dal fronte e Mosca sapeva che lì avrebbe fatto molte vittime, perché tante persone provano a fuggire da un conflitto sempre più brutale.

