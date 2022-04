“Putin deve perdere”. Le sanzioni lente “sono un approccio stupido”, dice Glucksmann

L'europarlamentare francese spiega perchè con la Russia non si può cercare un accordo: l'unica strada è sconfiggerlo, non dargli una via di uscita

Strasburgo. Pensare che Vladimir Putin sia un leader razionale, pronto ad accettare un cessate il fuoco perché l’Unione europea taglia le importazioni di carbone o gli offre una via d’uscita onorevole dal conflitto che ha lanciato in Ucraina, immaginare che si calmerà dopo aver ottenuto qualche concessione territoriale o il riconoscimento della Crimea, è “completamente illusorio”, dice al Foglio Raphaël Glucksmann. “Non perché (Putin) è matto, ma perché la natura ideologica del regime che ha creato porta a una radicalità sempre più estrema e dunque non può fermarsi”. Putin – dice l’europarlamentare francese, figlio del filosofo André Glucksmann che era stato in prima linea per difendere i ceceni da un’altra guerra di Putin – “è fascista nel vero senso della parola” e “non quello delle nostre manifestazioni antifasciste”. Lo dimostrano “il suo discorso sulla purificazione della nazione”, “i massacri che i soldati russi non provano nemmeno a nascondere” e la “partecipazione volontaria della popolazione russa attorno al simbolo Z”.