Di quali armi ha bisogno Kyiv per vincere la guerra

È tutta un’altra guerra quella che i soldati ucraini si troveranno a combattere nelle prossime settimane e giovedì il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha fatto capire che anche l’approccio degli alleati occidentali sulle armi sta cambiando. L’esercito russo vuole concentrare l’offensiva nel Donbas, e punta a circondare l’esercito ucraino da nord, da sud e da est con uomini appena arrivati, con milizie mercenarie, con i soldati che a sud stanno lentamente conquistando un bottino di territorio importante. È un conto alla rovescia per l’esercito di Kyiv, e gli americani hanno avvertito che molto dell’andamento della guerra dipenderà da cosa accadrà nella città di Slovyansk: se gli ucraini non la perderanno, i calcoli russi sul Donbas potrebbero fallire. Nello stesso tempo le forze russe stanno bombardando città come Rubizhne, Lysychansk, Popasna e Severodonetsk, controllate da Kyiv: sono importanti perché il loro controllo consentirebbe alla Russia di andare verso ovest e collegarsi con le forze russe che pianificano di spostarsi a sud-est di Izyum. Molta attenzione si concentra anche sulle linee ferroviarie, il cui controllo serve a Mosca per spostare truppe e rifornimenti.

