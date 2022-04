Guerra Russia Ucraina, giorno 43 dall'invasione. Le notizie di oggi

Le forze russe si sono completamente ritirate da Kyiv e Chernihiv, dice il Pentagono. Colloqui a Bruxelles dei ministri degli Esteri della Nato. Oggi la decisione formale sul quinto pacchetto di sanzioni Ue

Giorno 43 dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. La giornata, in breve

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy ha detto che il nuovo pacchetto di sanzioni occidentali contro la Russia "non è sufficiente". Oggi la decisione formale dei 27

I ministri degli Esteri della Nato si incontrano per una seconda giornata di colloqui a Bruxelles su come sostenere al meglio l'Ucraina

L'Assemblea Generale dell'Onu voterà oggi per decidere se sospendere la Russia dal Consiglio per i diritti umani

Le forze russe si sono completamente ritirate da Kyiv e Chernihiv, dice il Pentagono

ma il vice primo ministro ucraino esorta i residenti delle regioni orientali di Kharkiv, Luhansk e Donetsk a evacuare: cresce il timore che la Russia intensificherà gli attacchi in quella zona

La Russia sta bloccando l'accesso umanitario alla città assediata di Mariupol perché vuole nascondere le prove di "migliaia" di persone uccise, dice Zelensky. Ieri il sindaco della città ha parlato di forni crematori mobili usati dai russi per nascondere l'eccidio di civili

Sanzioni australiane ed espulsioni austriache

L'Australia sta imponendo sanzioni a 67 oligarchi russi.

L'Australia non è un membro della Nato, ma come il Giappone, è presente all'incontro di oggi come ospite.

Tornando in Europa, invece, l'Austria è l'ultimo paese ad annunciare sanzioni diplomatiche contro la Russia. Questa mattina il ministero degli Esteri ha detto che tre diplomatici russi saranno espulsi dall'ambasciata a Vienna e uno dal consolato a Salisburgo.

Kyiv chiede dieci corridoi umanitari

Iryna Vereshchuk, vice primo ministro ucraino, ha annunciato che oggi l'Ucraina punta ad aprire dieci corridoi umanitari.

Il ministero degli Affari interni ucraino ha appena pubblicato alcune immagini di persone evacuate all'interno del paese. "Il 6 aprile il servizio statale di emergenza dell'Ucraina nella regione di Donetsk ha evacuato 198 persone, 45 delle quali bambini".

Vertice Nato a Bruxelles. L'Ucraina chiede più armi

"Ho incontrato il Segretario generale Jens Stoltenberg presso la sede della Nato a Bruxelles. Sono venuto qui oggi per discutere di tre cose più importanti: armi, armi e armi", ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a Bruxelles per una seconda giornat di colloqui tra i ministri degli esteri del patto atlantico. "Invito tutti gli alleati a mettere da parte le loro esitazioni, la loro riluttanza, e fornire all'Ucraina tutto ciò di cui ha bisogno perché, per quanto strano possa sembrare, oggi le armi servono allo scopo della pace", aggiunge.

Met with Secretary General @jensstoltenberg at NATO HQ in Brussels. I came here today to discuss three most important things: weapons, weapons, and weapons. Ukraine's urgent needs, the sustainability of supplies, and long-term solutions which will help Ukraine to prevail. pic.twitter.com/247GdqdPwj — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022



Il voto all'Onu per espellere Mosca dall'UNHRC

Oggi l'Onu voterà per decidere se la Russia debba essere espulsa dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) per via delle atrocità commesse nelle aree dell'Ucraina che aveva occupato. La risoluzione è stata presentata dagli Stati Uniti. Mosca ha avvertito che i tentativi di eliminarla dai 47 membri dell'organismo delle Nazioni Unite saranno visti come un "gesto ostile".

Per espellere la Russia dal gruppo è necessaria una maggioranza di due terzi.

I russi via da Kyiv e Chernihiv, dice il Pentagono. L'offenisva a est

Funzionari del dipartimento della difesa degli Stati Uniti hanno confermato che il ritiro della Russia dalle regioni di Kyiv e Chernihiv è ora completo. "il ritiro dall'area" serve, dice il Pentagono, "per riconsolidare e riequipaggiare le truppe in Bielorussia e Russia". Dei 130 battaglioni russi che sono stati inviati in Ucraina, più di 80 rimangono ancora nel paese. L'Associated Press riporta che il numero di truppe russe in ritirata ammonta ad almeno 24 mila uomini.

"Putin ha raggiunto esattamente zero dei suoi obiettivi strategici all'interno dell'Ucraina", ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby in una conferenza stampa. "Non ha preso Kyiv. Non ha rovesciato il governo. Non ha distrutto l'Ucraina come stato nazionale. E in realtà ha preso il controllo solo di un piccolo numero di centri abitati. E anche questi non erano quelli che stava davvero cercando di conquistare. Mariupol non è ancora caduta. I russi si sono ritirati da Kyiv e Cherniniv. Non hanno preso Kharkiv. Non hanno preso Mykolayiv, nel sud. Quindi assolutamente, gli ucraini possono vincere, penso che la prova sia letteralmente nei risultati che vediamo ogni giorno".

La Russia "continua a cercare modi per risolvere il problema di rifornire le sue unità di risorse umane" e ha "intensificato il lavoro con i coscritti che sono stati congedati dal servizio militare dal 2012", sostengono funzionari ucraini in un rapporto operativo pubblicato questa mattina.

Mosca ha annunciato giorni fa che avrebbe concentrato i suoi sforzi militri sulla regione orientale del Donbas, dove l'Ucraina ha già perso terreno a favore della Russia, che insieme ai separatisti filorussi ora controlla circa il 90 per cento di Luhansk e più della metà di Donetsk, il vecchio cuore industriale dell'Ucraina. In questa zona si combatte da otto anni e le forze ucraine di stanza qui sono le unità meglio addestrate ed equipaggiate. Ma poiché l'offensiva russa si spinge da nord, da est e da sud, il pericolo è che presto possano essere circondate. Migliaia di persone stanno cercando di fuggire dalla regione del Donbas prima della prevista offensiva russa. Il vice primo ministro ucraino esorta i residenti a evacuare.

Più di 5.000 civili uccisi a Mariupol, dice il sindaco

Più di 5.000 civili, tra cui 210 bambini, sono stati uccisi dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina , ha detto il sindaco della città. Vadym Boichenko ha osservato che le forze russe hanno bombardato gli ospedali, incluso uno in cui 50 persone sono morte bruciate. Boichenko ha anche affermato che oltre il 90 per cento delle infrastrutture della città è stato distrutto a causa dei bombardamenti russi.

La Russia sta bloccando l'accesso umanitario alla città assediata perché vuole nascondere le prove di "migliaia" di persone uccise, dice Zelensky in un'intervista alla tv turca Haberturk.

A Mariupol i soldati russi hanno allestito forni crematori mobili per bruciare i corpi degli abitanti uccisi e coprire le tracce dei crimini contro i civili, riferisce il comune della città portuale su Telegram.

Cherniv liberata. Anche qui attacchi russi sui civili

La città di Chernihiv, nel nord-est dell'Ucraina, è stata assediata dall'esercito russo fino a pochi giorni fa. Un funzionario locale ha detto a Bbc che avevano a malapena cibo o acqua e hanno vissuto senza elettricità per settimane. Alcune aree sono state completamente distrutte e interi quartieri residenziali sono stati bombardati dai missili russi, che hanno colpito anche lo stadio e una biblioteca per bambini.



Il quinto pacchetto di sanzioni europee

Questa mattina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato le sanzioni internazionali alla Russia in quanto troppo deboli, dicendo che danno agli invasori il "permesso" di continuare il loro attacco. "Se non ci sarà un pacchetto di sanzioni davvero dolorose contro la Russia e se non ci saranno forniture di armi di cui abbiamo davvero bisogno e che abbiamo richiesto molte volte, ciò sarà considerato dalla Russia come un permesso. Un permesso per andare oltre. Un permesso per attaccare. Un permesso per iniziare una nuova ondata di sangue nel Donbas".

I leader dell'Unione europea stanno discutendo sul quinto pacchetto di misure che potrebbero imporre alla Russia per danneggiare il suo sforzo bellico. Il Foglio ha potuto vedere in anteprima la bozza. Le proposte includono il divieto di importare carbone russo, ma alcuni alti dirigenti affermano che anche petrolio e gas debbano essere vietati. La sanzione più significativa del nuovo pacchetto (il divieto di importazione di carbone) è “ridicola”, ha detto ieri l'eurodeputato liberale Guy Verhofstadt: vale solo il 3 per cento delle esportazioni russe. Ieri il capo della politica estera dell'Ue Josep Borrell ha detto che l'Europa ha donato 35 miliardi di euro alla Russia in pagamenti energetici dall'inizio della guerra, rispetto al singolo miliardo di euro dato all'Ucraina in armi.

“Il sistema finanziario è stato stabilizzato dalla Banca centrale russa con la valuta forte che sta arrivando dall’Europa. Paghiamo così tanto per carbone, petrolio e gas (quasi un miliardo di euro al giorno) che, anche se le riserve sono congelate, ogni giorno hanno soldi per stabilizzare il sistema finanziario”, ha spiegato al Foglio l’eurodeputato spagnolo di Renew ed economista, Luis Garicano.

La decisione formale sulle restrizioni sarà presa oggi, dopo che alcuni stati membri hanno chiesto una deroga per i contratti ancora in corso. Alcuni paesi dell’Europa occidentale – Germania e Austria in testa – continuano a opporsi a un embargo su gas e petrolio.

