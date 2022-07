Il processo contro la giocatrice di basket è un'altra arma del terrore di Putin

A Mosca va in scena la prima udienza contro la cestista americana Brittney Griner, accusata di traffico di droga. Come la Corea del nord, come l’Iran, la Russia sta usando la diplomazia degli ostaggi per fare pressioni

Fino a quattro mesi fa Brittney Griner era un’icona sportiva americana come molte altre. Adesso è l’ennesimo ostaggio nelle mani di Vladimir Putin, un’arma che brandisce per avere più potere contrattuale con l’America di Joe Biden. Ieri è iniziato il processo contro di lei al tribunale di Chimki, a Mosca, al quale non sono stati ammessi media e giornalisti. Le ultime immagini che sono state trasmesse sono quelle di Brittney Griner in manette che entra in aula. La prossima udienza ci sarà tra una settimana ma secondo quanto riportato dai giornali americani nessuno spera in un’assoluzione. Il potere giudiziario è in realtà un potere politico in Russia, specialmente in queste circostanze. Griner è stata arrestata il 17 febbraio scorso all’aeroporto di Mosca, una settimana prima dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Stava andando a Ekaterinburg, negli Urali, dove gioca nella squadra russa Ummc Ekaterinburg quando la stagione americana è finita (lo fanno moltissime giocatrici, per arrotondare). Nel suo bagaglio hanno trovato delle ricariche per la sigaretta elettronica probabilmente contenenti meno di un grammo di olio di cannabis. E’ accusata di traffico internazionale di stupefacenti e rischia più di dieci anni di carcere.