Brittney Griner, star dell'Nba detenuta in Russia può essere una pedina negoziale

Anche in tempi di pace, il sistema giudiziario russo è opaco, manipolato dalla politica, noto per i suoi processi in cui il verdetto si conosce ancora prima dell’inizio dei lavori. La sentenza di Alexei Navalny ieri, nove anni per appropriazione indebita, ne è l’ultimo macabro esempio, ancor più perché riguarda l’unico politico russo che era riuscito a creare un movimento di opposizione a Vladimir Putin. Navalny e i navalniani sono rimasti per anni in ostaggio della repressione russa, e lo sono ancora. C’è un altro ostaggio in questi tempi che non sono più di pace ed è la giocatrice di basket americana Brittney Griner dell’Nba femminile, trentuno anni, che gioca in Russia durante gli offseason.

