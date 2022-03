L'accanimento di Putin contro Navalny

Alexei Navalny è stato condannato a nove anni di carcere in regime di massima sicurezza per appropriazione indebita e oltraggio alla Corte e dovrà pagare una multa di 1,2 milioni di rubli, circa 10.500 euro. A dichiararlo colpevole è stata la giudice Margarita Kotova, promossa venerdì da Vladimir Putin. Navalny è in prigione da un anno, per una condanna di due anni e mezzo nella colonia penale di Pokrov, una delle più dure della Federazione russa. Navalny è uno degli oppositori più forti del Cremlino, nel 2020 era sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento, era stato curato in Germania e al suo ritorno era stato subito arrestato. Per protestare contro il suo arresto c’erano state delle manifestazioni, non oceaniche, ma tra le più grandi degli ultimi anni in Russia. Navalny non avrebbe potuto neppure formare un partito, ma anche qualora avesse potuto, l’indice di gradimento rimaneva ancora molto basso rispetto al presidente in carica.



