Le prigioni di Alexei Navalny

Roma. Quando Alexei Navalny fu condannato a trascorrere più di due anni in una colonia penale, l’intenzione delle istituzioni era quella di condurlo il più lontano possibile dall’attenzione dei russi. Oscurarlo, nasconderlo, fare in modo che la Russia e i sostenitori di Navalny lo dimenticassero in fretta, prima che la sua fama e le sue istanze diventassero un fenomeno troppo grande per essere contenuto. Navalny è stato mandato nella colonia penale di Pokrov, regione di Vladimir, conosciuta per le condizioni particolarmente dure di detenzione. La strategia non è stata fallimentare, alle elezioni della Duma che si sono tenute a settembre non c’era traccia dei navalniani, il partito del presidente russo Vladimir Putin, Russia unita, ha vinto e la nazione si sta trasformando in un sistema sempre più chiuso in cui il dissenso non è tollerato. Incarcerare Navalny però non è bastato al Cremlino, perché da alcune notizie raccontate all’emittente Dozhd da due compagni di carcere dell’oppositore, la vita nella colonia penale per lui è un tormento. L’oppositore aveva già riferito di essere privato del sonno e i due uomini lo hanno confermato. Hanno raccontato che quando Navalny faceva lo sciopero della fame, era aprile, per ottenere delle adeguate cure mediche, le vessazioni erano anche aumentate. L’oppositore diceva di stare molto male e non soltanto non gli veniva data la possibilità di essere visto da un medico che non fosse delle prigione, ma comunque veniva svegliato continuamente durante la notte e i fornelli erano stati spostati a due passi da lui, in modo che sentisse l’odore della cucina. In quei giorni, hanno raccontato i due uomini, la qualità del cibo per i carcerati era anche aumentata.

