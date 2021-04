Navalny, vivo o morto

Roma. Le condizioni di salute di Alexei Navalny peggiorano. L’oppositore russo si trova nella colonia penale di Pokrov da fine febbraio e dal 31 marzo ha iniziato lo sciopero della fame perché in prigione si rifiutano di portarlo da un medico. Da alcune settimane Navalny racconta di stare molto male, lo stesso dicono i suoi avvocati che sono riusciti a vederlo. Dice di avere forti dolori alle gambe, di aver perso la sensibilità alle mani, di avere febbre e problemi respiratori. Ha chiesto di essere visitato, ma il servizio carcerario continua a rifiutarsi. Il suo medico, la dottoressa Anastasia Vasilyeva, è andata a Pokrov, fino alle porte della colonia penale numero due assieme ad altri medici. Lei era lì per vedere il suo paziente, dottori e sostenitori per protestare. E’ stata arrestata assieme ad altri, tra medici, manifestanti e giornalisti. I medici sono preoccupati che la perdita di sensibilità alle mani e i problemi alle gambe siano una conseguenza dell’avvelenamento che Navalny ha subìto in agosto e per il quale è stato curato a Berlino. A tre uomini che vivono nella sua stessa baracca è stata diagnosticata la tubercolosi e c’è chi teme che le sue difficoltà a respirare e la febbre siano sintomi della stessa malattia. Tutti questi dubbi sarebbero risolti da una visita. Il Cremlino ha detto che non c’è da preoccuparsi, qualora Navalny fosse malato, riceverebbe delle cure appropriate. Le inchieste sull’avvelenamento dell’oppositore portano all’intelligence russa, un agente ha anche confessato, e chi teme per la vita di Navalny ha molta difficoltà a credere alle promesse del Cremlino.

