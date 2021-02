La coscienza (sporca) di Amnesty

Amnesty international ha revocato ad Alexei Navalny lo status di “prigioniero di coscienza” per alcuni discorsi pronunciati più di dieci anni fa. Che Navalny abbia flirtato con partiti nazionalisti è cosa nota, si sapeva anche quando, di ritorno dalla Germania, è stato arrestato all’aeroporto di Mosca e Amnesty decise di dargli lo status di “prigioniero di coscienza”. All’organizzazione sono arrivate molte segnalazioni in queste settimane che documentavano il passato di Navalny, ha deciso di ascoltarle e ha sentenziato che l’oppositore “non può essere un prigioniero di coscienza” perché lo è solo chi “non sostiene mai la violenza né usa discorsi di odio”, ha detto alla testata online Mediazona uno dei portavoce dell’organizzazione. Ieri in un comunicato Amnesty ha chiarito che le frasi del passato comunque non giustificano “la sua detenzione attuale, che è puramente motivata politicamente”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni