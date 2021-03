Cosa succede nella colonia penale IK-2 dove è detenuto Navalny

Biden sanziona la Russia per l'avvelenamento e l'arresto dell'oppositore che ora si trova in un penitenziario nella regione di Vladimir. Le violenze e la disumanizzazione nei racconti di chi ha scontato una pena nello stesso posto

L’Amministrazione Biden ha annunciato le sue prime sanzioni contro la Russia per l’avvelenamento e l’arresto di Alexei Navalny: sono sanzioni mirate contro sette funzionari russi. Anche l’Unione europea ha approvato misure contro quattro funzionari di Mosca, utilizzando per la prima volta il suo regime per la protezione dei diritti umani. Il tentativo di far vedere che l’occidente sta continuando a guardare e sorvegliare la politica russa è stato accolto dalla propaganda del Cremlino che, anziché parlare di sanzioni mirate, le ha presentate come un’iniziativa contro i cittadini russi.