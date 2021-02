Un debole ricongiungimento

La prima discussione ieri tra Antony Blinken e i ministri degli Esteri dell’Unione europea è stata “positiva”, ha detto l’Alto rappresentante, Josep Borrell. La videoconferenza con il segretario di stato americano dovrebbe servire da base “non solo per approfondire la nostra partnership”, ma anche per “una leadership globale comune” su pandemia, ripresa economica, cambiamento climatico e valori democratici. “La democrazia oggi è sfidata nel mondo. C’è una battaglia di narrazioni su quale sistema funzioni meglio per i cittadini. E dobbiamo dimostrare che la democrazia funziona meglio di qualsiasi altro sistema”, ha detto Borrell. Nel Consiglio affari esteri di ieri l’Ue ha compiuto alcuni passi per passare dalle parole ai fatti. C’è stato un accordo politico per adottare nuove sanzioni contro la Russia, anche se limitate ad alcuni funzionari coinvolti nell’arresto e nella condanna di Alexei Navalny.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni