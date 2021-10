Sakharov più coraggioso del Nobel

Premiato per il suo “immenso coraggio”: il Parlamento europeo rimedia al discusso Nobel per la Pace calibrato per non far arrabbiare troppo il Cremlino, e pronuncia il nome che Oslo non ha avuto il coraggio di dire ad alta voce. Alexei Navalny, detenuto della colonia penale numero 2 della regione di Vladimir, è stato proclamato il vincitore del premio intitolato ad Andrei Sakharov, il suo illustre predecessore nella carica di dissidente numero uno della Russia. L’Europa, tante volte criticata perché troppo lenta, prudente e insufficiente, ha scelto stavolta di non fingersi presbite e ha allungato a Vladimir Putin uno schiaffo tanto clamoroso quanto i Nobel a Sakharov e a Lech Walesa nell’èra della prima Guerra fredda.

