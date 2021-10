Giornalista, primo della lista

Questo è un articolo di giornale che parla anche di giornalismo e quindi è imperdonabile perché la categoria tende all’auto referenzialità e alla mitomania e all’elogio delle scarpe consunte scritto in ciabatte di spugna. Il rischio è di assomigliare a un personaggio di P.G. Wodehouse, quel poeta che scriveva versi ardenti come “Vivi! Ogni goccia del tuo rosso sangue vivi!” e poi dopo avere venduto le sue poesie passava sei mesi a oziare in amaca senza muovere un dito. Ma facciamoci coraggio e andiamo oltre. Ieri la Commissione norvegese per il Nobel ha assegnato il premio per la Pace a due giornalisti: la filippina Maria Ressa, che ha fondato il sito d’informazione Rappler e che è diventata una temibile avversaria del presidente Rodrigo Duterte con le sue inchieste sui finanziamenti ai politici e sulla violenza delle squadre antidroga della polizia, e il russo Dmitri Muratov, fondatore nel 1993 del giornale Novaya Gazeta, che resta una voce indipendente e solitaria contro il potere del presidente Vladimir Putin e che negli anni ha resistito a bordate incessanti di violenze e intimidazioni. Muratov dirige la Gazeta dal 1995 e ha visto sei dei suoi giornalisti morire assassinati, inclusa Anna Politkovskaya, uccisa a pistolettate dentro all’ascensore del suo palazzo. Ha dedicato il premio anche a lei.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE