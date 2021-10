Nobel per la Pace a Maria Ressa e Dmitry Muratov

La commissione ha deciso di premiare i due giornalisti per "i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e una pace duratura”

Il Comitato per il Nobel norvegese venerdì 8 ottobre, a Oslo, ha assegnato il Nobel per la Pace 2021 a due giornalisti: Dmitry Muratov, cofondatore nel 1993 e caporedattore dal 1995 del giornale d'inchiesta russo Novaja Gazeta - la testata per la quale scriveva la giornalista russa Anna Politkovskaja, uccisa a colpi di arma da fuoco il 7 ottobre 2006 - e Maria Ressa, cittadina filippina naturalizzata statunitense, reporter della Cnn e cofondatrice del sito investigativo Rappler, noto per le sue inchieste sull'operato del governo del presidente filippino Rodrigo Duterte, soprattutto in relazione alla sua sanguinosa "guerra alla droga". Venne nominata nel 2018 dal Time “Person of the Year”.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

La commissione, si legge nella motivazione, ha deciso di premiare i due cronisti per "i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e una pace duratura”.

Qui il video dell'assegnazione del premio:

"Il giornalismo libero, indipendente e basato sui fatti serve a proteggere dall'abuso di potere, dalle bugie e dalla propaganda di guerra", ha detto Berit Reiss-Andersen, presidente del Comitato.

La scelta è stata considerata una sorpresa: Ressa e Muratov infatti non erano nelle liste di molti osservatori per il Nobel. Tra i candidati - 329, uno dei più grandi pool nei 126 anni di storia del premio - coloro che erano stati considerati i favoriti per quest'anno erano attivisti per il cambiamento climatico, dissidenti politici e scienziati il ​​cui lavoro ha contribuito a contrastare la pandemia di Covid-19.

"Il comitato del premio Nobel per la Pace ha capito che un mondo senza fatti significa un mondo senza verità e fiducia", ha detto su Youtube dopo l'annuncio. “Senza nessuna di queste cose, di certo non si può sconfiggere il coronavirus, nè vincere il cambiamento climatico”.

Ieri Ressa parlando alla Cnn delle elezioni filippine del prossimo anno ha detto: "Ho coperto questo paese dal 1986, non sono mai stata la notizia, ma l'unica ragione per cui sono diventata la notizia è perché mi rifiuto di essere calpestata, mi rifiuto di smettere di fare il mio lavoro come dovrei".

'HOLD THE LINE'



Rappler CEO and 2021 Nobel Peace Prize Laureate Maria Ressa has been vocal against the decline of democracy in the age of disinformation.



“We will not duck, we will not hide. We will hold the line,” said Ressa in the documentary ‘A Thousand Cuts.' #NobelPrize pic.twitter.com/Ugug503Hnx — Rappler (@rapplerdotcom) October 8, 2021

Novaya Gazeta, il giornale di Muratov "è il più indipendente in Russia oggi, con un atteggiamento fondamentalmente critico nei confronti del potere", ha affermato il Comitato. Ha poi aggiunto che sono stati uccisi sei membri dello staff del giornale, e che che Dmitry Muratov ha "coerentemente difeso il diritto dei giornalisti di scrivere tutto ciò che vogliono su ciò che vogliono, purché rispettino gli standard professionali ed etici del giornalismo".

