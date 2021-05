Perché in Russia si parla del '37

Due settimane fa il sito di notizie Meduza è stato dichiarato “agente straniero”, un’etichetta che comporta una serie di restrizioni e che punta a impoverire la stampa in modo da renderle sempre più difficile lavorare, scrivere, pubblicare. Meduza è una testata molto battagliera, ha una posizione chiara contro il presidente Putin e in questi mesi ha sostenuto le proteste per la scarcerazione di Alexei Navalny. Adesso teme che non potrà più contare sulle inserzioni e sui finanziamenti, ma non è la prima volta che deve affrontare dei problemi con il Cremlino. Si era preparata alla possibile repressione e per questo dal 2014 la sua redazione è in Lituania. L’ha voluta lì Galina Timchenko, ex direttrice abituata ad avere problemi con il potere russo. Meduza pubblica in russo e in inglese e anche questo ha contribuito ad aumentare la sua risonanza. Ma non è un caso isolato, sono anni che il Cremlino sta inasprendo la pressione sui media. Lo scorso anno, Andrei Soldatov, giornalista russo d’inchiesta esperto di spionaggio, raccontava come l’Fsb si stesse interessando sempre di più all’attività dei giornalisti, usando gli stessi metodi paranoici usati in passato con gli oppositori, “e sta facendo di tutto per assicurarsi che i giornalisti lo sappiano”. Li segue, si apposta davanti casa, perquisisce abitazioni e redazioni.

