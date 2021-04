Il nuovo piano per dimenticare Navalny: dichiararlo estremista

Mentre si recavano verso il tribunale, gli avvocati della squadra di Alexei Navalny trasportavano delle enormi buste della spesa verdi di dieci chili, con dentro tutti i documenti sui loro assistiti. Tra quei fascicoli c’erano le prove che nulla di tutto ciò che Navalny, i suoi sostenitori e la sua Fondazione anticorruzione (Fbk) hanno fatto e organizzato possa essere classificato come attività “estremista”. La discussione in tribunale è cominciata ieri e potrebbe durare fino a giovedì, per il momento tutte le attività del movimento sono state sospese. I procuratori russi accusano Navalny e i suoi di voler organizzare delle rivolte e destabilizzare la società sotto l’influenza di attori occidentali. Definire l’intera organizzazione estremista vorrebbe dire estrometterla dalla vita politica per sempre, rendere non soltanto impossibile a qualcuno dei membri della Fbk di candidarsi, ma anche di avere una sede, ricevere finanziamenti. Sono molte le difficoltà che i sostenitori di Navalny hanno dovuto affrontare in questi mesi, tanti hanno raccontato di aver subìto intimidazioni, i quartieri generali in giro per la Russia sono stati danneggiati, alcuni oppositori hanno dovuto assistere all’arresto di un parente. La rappresentante della sede di Murmansk ha raccontato che i suoi vicini hanno ricevuto lettere anonime in cui lei veniva accusata di pedofilia. Calunnie e violenze che cercano di soffocare un movimento che deve reinventarsi dopo l’arresto di Navalny.

