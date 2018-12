Le "Persone dell'anno" scelte dal magazine americano Time sono i giornalisti imprigionati o assassinati per la difesa della verità. Sulle quattro copertine presentate oggi ci sono Jamal Khashoggi, il giornalista saudita ucciso il 2 ottobre scorso nel consolato di Istanbul, in Turchia; la filippina Maria Ressa, arrestata per aver criticato il presidente Rodrigo Duterte; due reporter birmani dell'agenzia Reuters, Wa Lone e Kyaw Soe Oo, incarcerati per i loro articoli sulla crisi dei Rohingya; il giornale locale statunitense Capital Gazette, che ha perso cinque giornalisti, uccisi in un attacco armato avvenuto il 28 giugno scorso in redazione.