Le due Russie senza eredi

Vladimir Putin e Alexei Navalny condividono un’unica cosa: non hanno un successore. Ecco perché si spingono ogni giorno più in là, in una lotta che non è ad armi pari. La presidenza a vita e lo sciopero della fame

C’è un vuoto che avvicina Vladimir Putin e Alexei Navalny. I due sono diversi in molte cose, si combattono e si rincorrono, sinceramente si detestano, l’uno è il bersaglio dell’altro in questa battaglia ad armi impari in cui il potere e la forza si concentra tutta nelle mani del presidente, che la esercita con violenza contro il più noto ed efficace dei suoi oppositori. Ma in una cosa sono legati. Né Putin né Navalny hanno un erede, sono i soli tenutari delle loro lotte diversissime e questo vuoto, questa assenza, è uno dei motivi per i quali sono costretti ad andare fino in fondo, a rischiare tutto, nel percorso che si sono tracciati. In loro tutto è diverso, anche il motivo per cui non hanno mai coltivato un successore, ma rimango gli unici veri rappresentanti della loro idea di Russia.