Finisce la finzione dei due Putin

Da anni si fa finta per quieto vivere che esistano due presidenti russi, uno presentabile e uno aggressivo, ma tra bombe e avvelenamenti dell'intelligence russa in Europa non funziona più

A questo punto c’è da chiedersi se non è arrivato il momento di smettere di fare finta che esistano due presidenti russi Vladimir Putin. Perché questo è l’espediente grazie al quale va avanti molta diplomazia internazionale, troppo imbarazzata per cercare altre soluzioni. Si fa finta che esistano due Putin. Un Putin statista presentabile con il quale è necessario parlare di economia e di mercato e un Putin che ordina in sequenza operazioni molto aggressive contro l’occidente e contro i vicini – e però di questo secondo Putin “bad bank” si tende a parlare di meno, non è conveniente, è meglio minimizzare. Questa finzione è sempre meno possibile, l’Amministrazione Biden ci è arrivata per prima e cinque giorni fa ha imposto sanzioni dure. Si tratta con Putin, è il messaggio da Washington, ma senza farsi illusioni – come se le era fatte George W. Bush, che disse di averlo guardato negli occhi e di avere visto la sua anima. Può essere che allora fosse così, ma il Putin di adesso non è il Putin di quindici anni fa.