Navalny va fino in fondo

Perché Alexei Navalny è tornato in Russia, pur sapendo che lo aspettavano l’arresto, il processo e la prigione? Se lo sono chiesto in tanti, già quel 17 gennaio in cui è stato arrestato appena ha messo piede nell’aeroporto di Mosca, con la moglie Yulia che lo abbracciava in lacrime davanti al gabbiotto delle guardie di frontiera. Il capo dell’opposizione russa aveva annunciato la sua decisione di tornare in patria subito dopo essere uscito dal coma, ancora ospite di Angela Merkel dopo il tentato avvelenamento dell’agosto scorso. Riconsegnarsi al regime che l’aveva già voluto morto una volta poteva essere una scommessa azzardata, un calcolo paradossale – per esempio, dopo che i suoi assassini si erano fatti beccare con il Novichok in mano, Putin avrebbe protetto Navalny come la pupilla dei suoi occhi – oppure una decisione di andare fino in fondo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni