Le sberle di Biden a Putin

L’Amministrazione Biden impone sanzioni dure contro la Russia, così dure che hanno il potenziale di avere effetti pesanti sull’economia e fissano un precedente molto significativo. Le banche americane non potranno più comprare titoli di stato russi e questo ridurrà le possibilità della Russia di prendere soldi a prestito. Inoltre trentadue entità sono colpite da sanzioni, inclusi alcuni finti “media” controllati dall’intelligence russa che spargono disinformazione online. E c’è anche l’espulsione di dieci diplomatici. Le motivazioni citate dal governo americano sono interessanti: le sanzioni puniscono soprattutto il caso SolarWinds, vale a dire la violazione molto sofisticata e su scala gigante compiuta dagli specialisti dei servizi segreti russi ai danni delle reti di computer delle grandi aziende e delle istituzioni americane. Ma puniscono anche le interferenze nelle elezioni del 2016 (i servizi russi appoggiavano Donald Trump con manovre sporche), l’uso di armi chimiche (contro l’oppositore politico Alexei Navalny) e le taglie in denaro offerte ai talebani perché uccidessero soldati americani (una faccenda grave che Trump in pratica non commentò nemmeno). Biden, che ha definito Putin “un killer”, ristabilisce un principio normale: le azioni aggressive contro gli Stati Uniti hanno conseguenze.

