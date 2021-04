Lasciare l'Afghanistan ai talebani

Il presidente americano, Joe Biden, annuncia dalla Casa Bianca il ritiro totale dei soldati dall’Afghanistan entro l’11 settembre e quindi fa coincidere in modo simbolico la scadenza con i vent’anni esatti dall’attentato di al Qaida a New York e al Pentagono che spinse gli Stati Uniti in guerra. L’accordo con i talebani stretto dall’Amministrazione Trump stabiliva che la data del ritiro avrebbe dovuto essere il primo maggio, che però è ormai fuori discussione perché ci sono dei tempi da rispettare per la logistica del ritiro. Avverrà quattro mesi più tardi.

