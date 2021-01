Benvenuti in Putinstan! L'inchiesta di Navalny sul “Palazzo per Putin”

Roma. Per portare fuori dalla sua tana Vladimir Putin, che finora non ha commentato il rientro e l’arresto del “paziente di Berlino”, il più noto tra gli oppositori di Russia, Alexei Navalny, al suo secondo giorno in carcere ha pubblicato tramite la sua Fondazione anticorruzione un’inchiesta enorme che ha come oggetto un “palazzo per Putin”. In due ore di video Navalny parla del passato del presidente, del suo palazzo costruito, secondo l’inchiesta, con i soldi delle tangenti di uomini poi messi a capo di vari settori strategici della Russia, e delle donne del presidente. Sul passato a Dresda, già molti giornalisti si erano divertiti a raccogliere dettagli utili a far capire come il presidente non fosse altro che un piccolo agente del Kgb, con nessuna mansione importante, spesso messo a svolgere ruoli burocratici. Ma non per questo aveva perso la possibilità di arricchirsi e di conoscere, usando il suo poco potere, un po’ di quell’ovest così vicino ma le cui comodità erano precluse in Unione sovietica. Sulla vita di Putin a Dresda ha lavorato personalmente Navalny approfittando dei mesi trascorsi in Germania. Navalny è andato a visitare gli archivi della Stasi, è andato davanti al palazzo in cui vivevano i Putin, ha raccolto le prove e i racconti di una vita di feste, di brindisi, di amicizie che poi il presidente si è portato dietro per tutta la vita. Non per fedeltà, ma perché è stato in grado di creare un sistema di equilibri fatto di promesse, di regali, di ricatti che sono alla base del putinismo. Non era il più brillante, ma probabilmente il più ambizioso.

