La guerra in Ucraina tra manipolazioni e politica

Manipolare o essere manipolati, il confine è sottile. In politica queste due dimensioni si intrecciano, come nella vita. Israele va giudicato tenendo conto di questa distinzione, quando manca all’appuntamento con la solidarietà attiva con gli ucraini. Che non sono oggetto di un piano genocidario paragonabile alla Shoah, perché bisogna sempre ricordare che lo sterminio degli ebrei d’Europa avvenne solo e soltanto in quanto erano ebrei, e come tale fu perpetrato. Un’invasione, con il suo carico di morte e violenza su larga scala, inasprito dal suo carattere di combattimento contro i civili e dalla espulsione o deportazione forzata di milioni di persone, e sfigurato dalla negazione dell’identità di un popolo che vuole autogovernarsi e scegliere il proprio destino, è segno catastrofico di spietatezza e paranoia omicidiaria, oltre che un immenso problema politico, ma non è un pogrom gigantesco e finale sulla base del razzismo biologico. Detto questo, è triste che Israele, campione del diritto all’esistenza sicura come tale amato da una parte di mondo, non sia fratello della nazione ucraina a rischio di estinzione bellica in quanto tale. Abraham Yehoshua ha detto che l’occidente deve fare di più, e che deve fornire armi pesanti e offensive e carri armati a chi resiste tra Leopoli, Mariupol, Odessa e Kyiv. Anche lui è Israele.

