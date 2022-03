La fedeltà di Le Pen a Putin

A venti giorni dal primo turno delle presidenziali francesi, Marine Le Pen, leader del Rassemblement national francese, continua a inanellare figuracce. Dopo aver chiesto ai suoi collaboratori di gettare nella spazzatura i volantini della campagna elettorale che contenevano una sua foto con il presidente russo Vladimir Putin, diventato infrequentabile anche per i sovranisti d’oltralpe da quando ha invaso l’Ucraina, ieri mattina l’alleata di Matteo Salvini ha detto di non nutrire “una particolare ammirazione” verso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Di più: ha dichiarato che mercoledì non si sarebbe presentata all’Assemblea nazionale francese per ascoltare assieme agli altri deputati il videomessaggio di Zelensky, che si è già espresso nei parlamenti di Canada e Regno Unito, al Bundestag, alla Knesset israeliana, al Parlamento europeo e al Congresso americano.

