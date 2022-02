Nel “cuore della centrifuga” di Macron pronto a ricandidarsi

Grandi meeting, riunioni pubbliche, presenza "innovativa" sul web: tutto è pronto per la campagna elettorale del presidente francese in carica, sostenuta da più di 500 comitati

Parigi. “La macchina è pronta, basta solo che il pilota inserisca le chiavi”, rispondono i macronisti a chi chiede quanto manca per l’ufficializzazione della candidatura. Il pilota, Emmanuel Macron, ha annunciato il primo comizio elettorale a Marsiglia, il 5 marzo (il giorno prima tutti i candidati all’Eliseo devono dimostrare di aver raccolto 500 patrocini, conditio sine qua non per presentarsi alle presidenziali).