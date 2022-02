Pécresse, Hidalgo e Le Pen: quello di cui parlano le candidate all'Eliseo

Le tre candidate alla presidenza francese tra pregiudizi, divisioni interne e stimoli per affrontare le sfide future

Lo scorso novembre, durante il programma televisivo “Une ambition intime”, Valérie Pécresse si confidò davanti ai francesi sulle difficoltà di essere una donna in politica e allo stesso tempo una madre di famiglia, sui pregiudizi da combattere quotidianamente perché “se un uomo alza la voce è considerato un leader, mentre se lo fa una donna è un’isterica”, e sui sensi di colpa che tormentano certe notti. “Il senso di colpa della cattiva madre viene fatto pesare sulle donne che hanno successo in politica. E’ davvero dura. Ciò spiega anche perché alcune donne non vogliono ruoli di primo piano”, disse la candidata dei Républicains all’Eliseo.