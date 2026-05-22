Le timide reazioni italiane (ed europee) e i dubbi sulla proposta di Merz sull'Ucraina in Ue
Il cancelliere tedesco vuole far entrare l'Ucraina nell'Unione come "membro associato". Ma l'idea non convince i ventisette, soprattutto per quanto riguarda le ricadute economiche che l'ingresso di Kyiv avrebbe per tutta l'Ue. Dietro questa mossa c'è anche chi teme che l'ingresso reale di Kyiv in Ue finisca sul tavolo della trattativa con Mosca
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz - foto LaPresse
La “membership associata” che Merz offre all’Ucraina rischia di essere un’altra sala d’attesa
Dietro il pragmatismo della proposta del cancelliere tedesco si nasconde il rischio per Kyiv di dover aspettare ancora a lungo, perché l’Ue non è in grado di riformarsi per un nuovo grande allargamento. La volontà politica che manca per affrontare i problemi legati all’adesione
Tajani tiepido sulla proposta di Merz sull'Ucraina in Ue: "Paese candidato, ma avanti coi Balcani"
Il ministro degli Esteri risponde a una domanda del Foglio sulla lettera inviata dal cancelliere tedesco all'Ue, per chiedere l'introduzione di uno status speciale a Kyiv: "I balcani sono candidati da prima, e per loro c'è un percorso importante da portare avanti. L'Ucraina è un paese candidato e continueremo a seguire quel percorso"
Nardella (Pd): "Il governo sostenga la proposta di Merz per avvicinare Kyiv alla Ue"
L'eurodeputato del Pd invita l'esecutivo a prendere formalmente posizione in sostegno della proposta lanciata dal cancelliere tedesco per riconoscere all'Ucraina lo status di "membro associato" della Ue. Il colloquio con il Foglio
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A Roma da sempre, anzi dal 1992, a eccezione di una parentesi di due anni a Perugia per studiare giornalismo. Una laurea in Economia. Prima del Foglio, ha scritto per OmniRoma, Agenzia Nova e il Tempo. Tende ad appassionarsi a troppe cose rispetto al tempo che una vita concede