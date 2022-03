Salvini non sa più dire “Putin”

La strategia comunicativa di Matteo Salvini non è molto chiara. In uno dei momenti più critici della storia d’Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale, in ben due discorsi al Senato sulla guerra in Ucraina il leader della Lega è riuscito a non nominare mai esplicitamente la Russia e il suo presidente Vladimir Putin come responsabili dell’invasione. Salvini dice di stare dalla parte degli “aggrediti” e contro gli “aggressori”, ma sempre senza fare nomi.

