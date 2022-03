Draghi chiama i leader: "Unità su Ucraina". Sull'energia: "Non siamo all'economia di guerra"

Il Cdm approva decreto per fornire armi all'Ucraina. I consigli di Orlando e il silenzio dei ministri leghisti. Il piano energetico che ci separa dall'austerità e suddiviso in tre gradi. Al momento siamo al primo.

Nel giorno della consegna delle armi c’era la consegna del silenzio. Chi aveva qualcosa da dire preferiva non parlare e chi aveva parlato preferiva raccogliersi in preghiera. Matteo Salvini, da Assisi, offriva “pieni poteri” a Mario Draghi. Giuseppe Conte garantiva che il suo sostegno era “pieno”. L’Italia decide di incoraggiare la resistenza ucraina con materiale bellico. In Cdm la decisione passa all’unanimità. Si decreta lo stato d’emergenza per assistere i rifugiati ucraini. Si modificano le fonti di approvvigionamento energetico. Luigi Di Maio è volato in Algeria. Il resto è agenda di guerra ed è l’agenda di Draghi. Un collegamento con G7, Biden, Macron, von der Leyen, Scholz. Oggi, il premier parlerà alle Camere. Ci sarà un voto. Ha chiamato tutti i leader. Vuole il meglio dell’unità.