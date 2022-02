Il garantismo di Salvini va in galera

Al mattino si alza garantista, e allora promuove insieme ai Radicali dei referendum che prevedono, tra l’altro, la limitazione al ricorso della carcerazione preventiva. Alla sera deve però essere percorso da un brivido, ricordarsi dei bei tempi felici in cui, insieme al compare Alfonso Bonafede, per gli amici Dj Fofò, occasionalmente ministro della Giustizia, faceva piazzate sulla pista di Ciampino per spernacchiare Cesare Battisti, e torna alla sua vecchia postura. E allora Matteo Salvini verga, con l’indignazione di rito, un comunicato contro la Guardasigilli, tornando a sposare su questo tema le posizioni del M5s: “La Lega manifesta preoccupazione per la scelta del ministro Cartabia di indicare il dottor Carlo Renoldi come nuovo capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria”. E qual è, la ragione dello sgomento di Salvini? “Desta perplessità la scelta di affidare un incarico così delicato, anche per il messaggio che ne deriva, a chi ha assunto posizioni, anche pubblicamente, che hanno sollevato un vespaio di polemiche nel fronte dell’Antimafia”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE