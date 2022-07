I pescatori sono stanchi del bullismo cinese. Pure in America Latina

Sono 14 cittadini cinesi e 14 indonesiani i membri della ciurma del Lu Rong Yuan Yu 606, il peschereccio cinese con a bordo 11 tonnellate di calamari pescati illegalmente nelle acque dell’Uruguay che si trova da una settimana sotto sequestro nel porto di Montevideo, mentre i marinai sono in stato di arresto. Il peschereccio era stato individuato a 280 chilometri da Punta del Este, secondo la Marina uruguayana, e aveva provato a scappare “dopo aver ricevuto l’avviso che sarebbero stati abbordati per una visita e ispezione”. Quando si dice, la coscienza sporca… Per fermarlo, hanno dovuto sguinzagliare non solo la flotta, ma pure l’aviazione. Essendo l’Uruguay uno stato di diritto, le autorità di Montevideo hanno chiarito che ora inizierà il processo e che “bisogna accertare se i calamari a bordo provenissero da pesca illegale”. Ma il tentativo di fuga suona quasi confessione, come il fatto che il bottino fosse stato accuratamente nascosto: non era stato trovato a una prima ispezione, e ce ne è voluta una seconda più approfondita.

Che la Cina abbia scatenato centinaia di pescherecci a saccheggiare le acque dell’America Latina è ormai cosa notoria. La flotta è stimata in circa 350 unità, e c’è addirittura una specie di calendario, per cui ad esempio nel 2021 da gennaio ad aprile la maggioranza dei pescherecci cinesi ha pescato calamaro nordico nell’Atlantico sud-occidentale, vicino alla Zona economica esclusiva argentina, mentre una minoranza pescava calamari giganti nel Pacifico sud-orientale, a 100-200 miglia sud-est dalla Zona economica esclusiva ecuadoriana delle Galapagos. Da maggio e giugno i 350 pescherecci si sono concentrati tutti a 100 miglia dalle Galapagos, per poi scendere verso sud, e tra settembre e dicembre passare dal Perù all’Argentina. Tra le prede anche tonni, squali, delfini, tartarughe, marlin e mante.

