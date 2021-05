Il piano di governo e militari contro le aggressioni libiche. In attesa di un accordo politico

Due abbordaggi in quattro giorni a largo della Libia. Il precedente di settembre, con il sequestro dei pescatori italiani da parte di Haftar, ha cambiato le regole. È chiaro che non si tratta più soltanto di contese in una zona di pesca. Ora c'è un dispositivo militare contro gli abbordaggi libici

Fonti qualificate del governo spiegano che le due aggressioni in quattro giorni da parte di motovedette libiche contro pescherecci italiani molto al largo della Libia sarebbero finite entrambe con due sequestri se non fosse intervenuta la Marina militare. E questi interventi fanno parte di una nuova politica dell’Italia, che non vuole farsi più cogliere impreparata e passiva dalle azioni ostili contro i pescherecci. Lunedì 3 maggio ci hanno provato le forze del generale Khalifa Haftar e giovedì 6 maggio ci ha provato la Guardia costiera di Misurata, città stato alleata con Tripoli. In entrambi i casi i libici hanno sparato in mare aperto, hanno colpito le imbarcazioni italiane e poi le hanno abbordate per salire. Di solito queste aggressioni finivano con la confisca di tutto il pescato e qualche ora di fermo ed è una cosa che succede fin dai tempi del colonnello Gheddafi, ma a settembre gli uomini di Haftar hanno creato un precedente pericoloso: hanno catturato due equipaggi, li hanno costretti a fare rotta verso Bengasi e poi li hanno tenuti in prigione per quasi quattro mesi senza accuse formali.